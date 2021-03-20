"Північний потік-2" - це політичний проєкт, який спочатку не мав комерційної доцільності, - Шмигаль

Позиція Києва залишається незмінною: "Північний потік-2" - це, насамперед, політичний проєкт, який спочатку не мав комерційної доцільності.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, переклад якого опубліковано на офіційному сайті Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ.

"Позиція Києва залишається незмінною: це, насамперед, політичний проєкт, який спочатку не мав комерційної доцільності. Українська ГТС готова транспортувати понад 140 млрд кубометрів газу на рік, в 2020 році нею в сторону Європи пішло 55,8 млрд кубів російського газу. Це найкоротший транзитний шлях блакитного палива в Європу. Відповідно - це найдешевша ціна за транзит", - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що Україна завжди була надійним транзитером, а запуск "Північного потоку-2" створить економічні передумови для продовження фінансування агресивних дій РФ щодо України.

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"Запуск ПП2, якщо до цього все ж дійде, означатиме для нас не тільки недоотримання декількох мільярдів євро річного доходу. Це порушує енергетичну безпеку ЄС насамперед і створює економічні передумови для продовження фінансування агресивних дій російської влади щодо України зокрема. Тому, Україна підтримує санкційну політику проти запуску газопроводу", - резюмував прем'єр-міністр.