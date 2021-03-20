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Відновити територіальну цілісність України можна тільки дипломатичним шляхом. Ми не бачимо іншого рішення, - Шмигаль

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Відновити територіальну цілісність України можна тільки дипломатичним шляхом. Ми не бачимо іншого рішення, - Шмигаль
Відновлення територіальної цілісності України має відбутися виключно політико-дипломатичним шляхом.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, переклад якої опубліковано на офіційному сайті Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ.

"Ми чітко стоїмо на позиції про відновлення нашої територіальної цілісності, включно з Кримом, виключно політико-дипломатичним шляхом. І йдеться тут, насамперед, про повернення наших громадян, які вимушено опинилися в окупації, а не просто про частину території. На сьогодні Україна не бачить іншого шляху вирішення цього військового конфлікту, ніж дипломатичний шлях переговорів, зокрема в норманському форматі. Президент Володимир Зеленський докладає для цього всіх зусиль", - зазначив Шмигаль.

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Топ коментарі

  • Стрелок
    Порох не доллар, чтобы всем нравится, не Бог, не кумир, не идол, а хороший кризис - менеджер, достойный уважения, он вытаскивал страну из дерьма. Но быдло решило иначе. Быдлу в говне привычнее и комфортнее. Быдлу наплевать что там за краем корыта и кто в это корыто помои льет.
  • Татьяна Ежова
    Неможливо перемогти ворога коли при владі вороги !
  • belge
    Восстановить территориальную целостность Украины можно только дипломатическим путем. Мы не видим другого решения, - Шмыгаль

    Судя по тому, что дипломатически только вода в ступе толчётся. вы, вообще, никакого не видите.
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