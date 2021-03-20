Голова Єврокомісії фон дер Ляєн висунула ультиматум AstraZeneca і погрожує заборонити експорт вакцин через зрив обсягів поставок
Про це фон дер Ляєн сказала в інтерв'ю виданням групи Funke, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
"У нас є можливість заборонити запланований експорт. Ось наш меседж для AstraZeneca: спочатку ти маєш виконати контрактні зобов'язання перед Європою, перш ніж почати поставки в інші країни", - заявила глава Єврокомісії.
Фон дер Ляєн звинувачувала компанію в тому, що в першому кварталі 2021 року вона поставила Європі лише 30% обіцяного обсягу продукції.
Глава Єврокомісії ще 16 березня попередила про можливість ввести обмеження на експорт вакцини AstraZeneca.
Вона також нагадала, що на адресу AstraZeneca направлено офіційний лист з приводу проблем із поставками вакцини.
"Ми хочемо запустити структурований процес для врегулювання спірних питань. У договорах містяться деякі неясності, і це - найкращий спосіб усунути їх", - сказала вона в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.