Голови низки регіонів підписали "Меморандум про розвиток безбар'єрної архітектури", - ОПУ

Голови ОДА Донецької, Вінницької та Черкаської областей, а також мери Маріуполя та Вінниці підписали "Меморандум про розвиток безбар’єрної архітектури".

Про це повідомив у Facebook заступник голови Офісу Президента, координатор програми Президента "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Підписання Меморандуму стало результатом ініціативи "Без бар’єрів", яку минулого року започаткувала перша леді Олена Зеленська.

"За кожним бар'єром в Україні стоїть доля конкретної людини... Будь-які бар'єри можна прибрати, перетворивши їх на можливості", - написав Тимошенко.

За його словами, очікується, що до Меморандуму незабаром доєднаються і інші регіони та міста України.

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"Меморандум, серед іншого, передбачає: підвищення доступності та інклюзивності інфраструктури, транспорту, споруд, будівель і громадських просторів; розробку та впровадження безбар’єрних маршрутів; безбар’єрність у сферах публічних послуг, медицини, освіти, працевлаштування, ведення бізнесу, у галузі культури, туризму, спорту", - розповів заступник голови ОП.

Як пояснив Тимошенко, особлива увага на руйнування бар’єрів звертається також у рамках президентської програми "Велике будівництво".

"Дитячі садочки, школи, басейни стають доступними для маломобільних груп населення. У приймальних відділеннях лікарень ми будуємо пандуси не тільки на вході, а й "теплі бокси" для заїзду карет швидкої допомоги. Навіть один зруйнований бар'єр може якісно змінити життя людини", - наголосив він.

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