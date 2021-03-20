Україна чекає сигналу від НАТО, - віцепрем'єр Стефанішина

Україна розраховує на те, що її євроатлантичні прагнення знайдуть відображення в новій стратегії НАТО.

Про це заявила в інтерв'ю Укрінформу віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні країни НАТО формують нове бачення до 2030 року. Україна має розуміти, де країни Альянсу бачать Україну в десятирічній перспективі", - сказала Стефанішина.

Для Києва важливо почути відповідь на отримання Україною плану дій щодо членства. При цьому чиновниця нагадала, що План дій - це ще не членство. План дій - це політичне рішення, яке дасть можливість Україні мобілізувати зусилля всередині країни для подальших реформ й інтеграції в євроатлантичне безпекове співтовариство.

Віцепрем'єр зазначила, що українська сторона сподівається, що "український файл" буде на порядку денному зустрічі лідерів НАТО, яка готується, і висловила сподівання на підтримку з боку США в цьому питанні.

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Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції підкреслила, що більшість громадян України підтримують євроатлантичну інтеграцію країни. Водночас президент, парламент і уряд, політики з різних таборів готові об'єднуватися заради цієї мети. Чиновник звернула увагу на прогрес у реформі сектора безпеки та оборони, який досягнуто останнім часом: прийнято закон про розвідку, що базується на стандартах НАТО, законодавство про оборонні закупівлі, отримано статус партнера розширених можливостей (ЕОР); Зараз формується дорожня карта навчань щодо сумісності ЗС України та країн НАТО.

Стефанішина також заявила, що Україна задекларувала готовність бути надійним партнером НАТО в Чорноморському регіоні та долучитися до формування стратегії альянсу для гарантування безпеки в цьому регіоні.

Раніше альянс визнав Україну партнером із розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner - EOP) у червні минулого року. Програму розширених можливостей НАТО запустило в 2014 році. Її мета - посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць із силами НАТО. Статус EOP мають крім України тільки п'ять країн: Швеція, Фінляндія, Австралія, Грузія і Йорданія.