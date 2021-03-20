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Щодня на Львівщині госпіталізують 250-300 пацієнтів із COVID-19. Нам критично не вистачає лікарів, - Садовий

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Щодня на Львівщині госпіталізують 250-300 пацієнтів із COVID-19. Нам критично не вистачає лікарів, - Садовий
Мер Львова Андрій Садовий заявляє про критичну нестачу медичних працівників у Львові та області в зв'язку з різким збільшенням кількості пацієнтів із COVID-19.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

За словами Садового, щодня на Львівщині госпіталізують 250-300 пацієнтів з COVID-19.

"За останню добу в лікарні надійшла рекордна кількість – 338 людей. Робимо все необхідне, щоб збільшити кількість ліжок у міських та обласних лікарнях. Сьогодні ми всі маємо працювати як єдиний механізм. Але нам критично не вистачає лікарів та інших медичних працівників, бо саме вони дають сенс усім ліжкам", - зазначив міський голова Львова.

У зв'язку з цим Садовий просить медичних працівників приєднатися до порятунку українців і гарантує медикам гідну фінансову компенсацію.

"Знаю, що в нас є багато медиків, які зможуть прийти на допомогу. Зрештою, якщо ви не зі Львова, то маєте добру нагоду це змінити. Ми хочемо сформувати базу лікарів, які готові приєднатись до порятунку людей. Просимо всіх, хто має медичну освіту телефонувати до нас на Гарячу лінію міста – 1580, або заповнити онлайн-форму – http://bit.ly/3s1maDQ. Вам скажуть, де і які саме лікарі потрібні зараз. Гідна фінансова компенсація гарантована!" - написав Садовий.
Нагадаємо, з п'ятниці, 19 березня, у Львові в зв'язку зі стрімким поширенням COVID-19 введений посилений карантин, який буде діяти до 28 березня.

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Топ коментарі

  • Андерсен a4cbf7de
    Странно это все слышать от Садового. Одного из ковиддиссидентов, точнее противника ( непопулярных) карантинных мер. Пора вводить для должностных лиц уголовную ответственность, за непринятия мер приведших к тяжелым последствиям. Особенно в том случае если местные власти игнорировали рекомендации а то и указы центральной власти. За все нужно отвечать. За это тоже.
  • 18c49ed2
    А я уже не раз зебилам писал

    Щодня на Львівщині госпіталізують 250-300 пацієнтів із COVID-19. Нам критично не вистачає лікарів, - Садовий - Цензор.НЕТ 4620
  • Максим Воронцов a6167232
    Садик, дак ты же сам топил против карантина, поливал помоями центральную власть и волав "дайте предпринимателям работать"! Открытые кафешки, многотысячные концерты и всё остальное, что подтверждает полный игнор всех карантинных мероприятий и саботаж решений центральной власти! А теперь тебе "ВДРУГ" "врачей не хватает" при огромном количестве больных? Так тебя же предупреждали о коллапсе медицинской системы, которая неизбежна в следствие того, что ты делал не один месяц! Коллапс- это и есть дефицит койко-мест и ВРАЧЕЙ!
    Жаль, что в этой стране такие откровенные вредители не несут никакой ответственности, даже за десятки/сотни/тысячи человеческих жизней.
    А львовянам привет. Продолжайте выбирать юродивого Садика.
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