З 49 парафій ПЦУ в окупованому Криму залишилося п'ять, - Моніторингова місія ООН

У тимчасово окупованому Криму порушується право на свободу віросповідання, тривають переслідування Православної церкви України (ПЦУ) і послідовників Свідків Єгови, а з 49 парафій ПЦУ залишилося тільки п'ять.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дім" повідомив представник Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Віталій Хилько, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У 2020 році кількість парафій скоротилася з 49, які діяли до окупації, до 5 парафій зараз, а кількість священнослужителів цієї церкви — з 22 до 4-х", — повідомив він.

Як зазначив Хилько, в окупованому Криму можуть діяти тільки ті релігійні організації, церкви, які отримали місцеву реєстрацію. А Кримській єпархії ПЦУ відмовляють у перереєстрації за формальними підставами. У зв'язку з цим істотно скоротилася кількість парафій та кількість священнослужителів ПЦУ. За його словами, також ПЦУ може втратити свої найбільші культові споруди в Криму.

"Йдеться про виселення парафій в Сімферополі та про знесення приміщення церкви в Євпаторії. Щодо двох таких справ вже винесені "судові рішення", — додав Хилько.

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ВІн також розповів, що послідовнків Свідків Єгови окупаційна влада продовжує переслідувати за звинуваченнями в екстремізмі.

"У 2020 році як мінімум двоє осіб відбували покарання вже в Російській Федерації, після їх депортації з Криму. Це ми говоримо про жителів Криму. В цілому у 2020 році послідовники Свідків Єгови піддавалися переслідуванню, в їхніх будинках були обшуки. За рік було задокументовано 19 таких обшуків. А в жовтні 2020 року мінімум чотирьох осіб затримали на території Криму за звинуваченням у зв'язках зі Свідками Єгови", — повідомив Хилько.