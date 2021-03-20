"Сьогодні - його, а завтра всіх нас", - активісти привітали Стерненка з днем народження під одеським СІЗО. ВIДЕО

В Одесі активісти привітали Сергія Стерненка із днем народження – під СІЗО зібрались близько трьох десятків людей. Серед них були члени громадської організації "Солідарна Молодь", друзі засудженого відеоблогера та інші одеські активісти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Як наголосила співорганізаторка заходу, голова одеського осередку "Солідарної Молоді" Марина Бойко, засудження Стерненка – це "проросійський реванш і показова розправа над патріотичним активістом".

"Ми прийшли, щоб привітати Сергія із днем народження – йому сьогодні 26 років. Він зараз перебуває в СІЗО за сфабрикованими обвинуваченнями і про це знає вся країна і не бачить лише президент", – заявила Бойко.

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Також на мітингу виступив один з адвокатів Стерненка Вадим Оксюта. Він подякував активістам за підтримку свого клієнта і пообіцяв, що той вийде з СІЗО не зламавшись.

"Він розуміє, що це тільки початок. Що цей той переломний момент, який треба витримати. І він його витримає із гідністю. Ми вчора подали апеляційну скаргу на вирок, який, повірте мені, не витримує жодної критики. Коли на чорне кажуть біле, коли дають три роки за пістолет, стартовий шумовий, без жодних змін в конструкції і кажуть, що це зброя", – заявив Оксюта.

Акція зібрала до трьох десятків людей. За словами організаторів заходу, більшість одеситів, які хотіли підтримати Сергія Стерненка, поїхали на акцію до Києва. Акція завершилась підпаленням кількох "фаєрів" і виконанням українського гімну.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.

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