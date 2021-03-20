"Укроборонпром" готовий взяти в управління активи "Мотор Січі", щоб зберегти її потенціал, - гендиректор концерну Гусєв
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу держконцерну, про це заявив гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.
"Збереження української "Мотор Січі" я вважаю питанням національної безпеки. Укроборонпром уже направив листа АРМА щодо готовності виступити суб’єктом управління активами Акціонерного товариства "Мотор Січ" з метою збереження його потенціалу. Для нас як для державного оборонного концерну важливо, щоб "Мотор Січ" продовжувало свою роботу: зі збереженням робочих місць, з виконанням зобов‘язань у рамках виробничих замовлень. І наша команда готова підтримати підприємство", - зазначив гендиректор.
Служба безпеки України повідомляє, що Шевченківський районний суд м. Києва ухвалив рішення про накладення арешту на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ "Мотор Січ".
За результатами судового розгляду майно передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), з обов’язковим визначенням управлінської компанії, що має державну форму власності.