"Укроборонпром" готовий взяти в управління активи "Мотор Січі", щоб зберегти її потенціал, - гендиректор концерну Гусєв

Державний концерн "Укроборонпром" готовий взяти в управління активи "Мотор Січі", щоб зберегти її потенціал, відповідний лист вже направлений в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу держконцерну, про це заявив гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

"Збереження української "Мотор Січі" я вважаю питанням національної безпеки. Укроборонпром уже направив листа АРМА щодо готовності виступити суб’єктом управління активами Акціонерного товариства "Мотор Січ" з метою збереження його потенціалу. Для нас як для державного оборонного концерну важливо, щоб "Мотор Січ" продовжувало свою роботу: зі збереженням робочих місць, з виконанням зобов‘язань у рамках виробничих замовлень. І наша команда готова підтримати підприємство", - зазначив гендиректор.

Служба безпеки України повідомляє, що Шевченківський районний суд м. Києва ухвалив рішення про накладення арешту на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ "Мотор Січ".

За результатами судового розгляду майно передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), з обов’язковим визначенням управлінської компанії, що має державну форму власності.

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