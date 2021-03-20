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Україна посіла 110-е місце в світовому рейтингу щастя

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Україна посіла 110-е місце в світовому рейтингу щастя
Фінляндія четвертий раз поспіль очолила рейтинг найщасливіших країн світу, Україна ж в світовому рейтингу щастя посіла сто десяте місце.

Про це свідчить "Всесвітній звіт щастя-2021" (World Happiness Report 2021), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У п'ятірку "найщасливіших" країн також увійшли Данія, Швейцарія, Ісландія і Норвегія.

Україна в цьому році піднялася на 13 позицій у порівнянні з 2020 роком і посіла сто десяте місце.

"Найнещаснішою" країною світу є Афганістан, перед яким йдуть африканські країни Лесото, Ботсвана, Руанда і Зімбабве.

Також читайте: Індекс щастя в Україні за рік упав у 2,5 раза: країна опинилася серед найбільш нещасливих, - опитування Gallup. ІНФОГРАФІКА

З 2013 року з ініціативи ООН 20 березня відзначається Міжнародний день щастя. Свято було встановлено для визначення важливості щастя в житті людей в усьому світі.

Щорічно в цей день публікується Міжнародний індекс щастя, що враховує рівень прибутку, очікувану тривалість життя, ступінь соціальної підтримки, особистої свободи, ставлення людей до корупції і щедрість народу.

Рейтинг охоплює 153 країни. У 2020 році Україна піднялася на 10 сходинок рейтингу і посіла 123-тє місце.

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Топ коментарі

  • MrC
    Фины первые свалили с рускаго мира и до сих пор счастливы)
  • Ksenia VB
    https://twitter.com/tendertorg21
    https://twitter.com/tendertorg21

    Олекса Моцно Лютий

    @tendertorg21

    ·https://twitter.com/tendertorg21/status/1373213653500059649 7 год

    Про борщовий набір знаєте, знаєте, що в порівнянні з сезоном минулого року яйця подорожчали на 60%, цукор на50%, олія на 35%, хліб на 12% , макарони на 9%, сир, масло, молоко на 5%.
    ЛюдиЗе боролися за дешеву цибулю і капусту ! Це ж основні продукти харчування!!! Смачного,їжте ..
  • Zelya Vsyo
    У них есть своя "птица счастья".
    Украина заняла 110-е место в мировом рейтинге счастья - Цензор.НЕТ 9419
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