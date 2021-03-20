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Акція на підтримку Стерненка та інших "незаконно звинувачених і засуджених патріотів" відбувається у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На вулиці Банковій у Києві відбувається акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка, якого 23 лютого суд визнав винним у викраденні людини та засудив до 7 років і 3 місяців позбавлення волі і конфіскації половини майна.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, акція стартувала під Офісом Президента на Банковій о 19:00.

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Акція на підтримку Стерненка та інших незаконно звинувачених і засуджених патріотів відбувається у Києві 01
Фото: Олег Богачук
Акція на підтримку Стерненка та інших незаконно звинувачених і засуджених патріотів відбувається у Києві 02
Фото: Олег Богачук
Акція на підтримку Стерненка та інших незаконно звинувачених і засуджених патріотів відбувається у Києві 03
Фото: Олег Богачук
Акція на підтримку Стерненка та інших незаконно звинувачених і засуджених патріотів відбувається у Києві 04
Фото: Олег Богачук

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Акція на підтримку Стерненка та інших незаконно звинувачених і засуджених патріотів відбувається у Києві 05
Фото: Олег Богачук
Акція на підтримку Стерненка та інших незаконно звинувачених і засуджених патріотів відбувається у Києві 06
Фото: Олег Богачук
Акція на підтримку Стерненка та інших незаконно звинувачених і засуджених патріотів відбувається у Києві 07
Фото: Олег Богачук
Акція на підтримку Стерненка та інших незаконно звинувачених і засуджених патріотів відбувається у Києві 08
Фото: Олег Богачук

"Завтра, 20 березня, день народження Сергія Стерненка, який він, на жаль, зустріне за ґратами, будучи незаконно засудженим через політичні переслідування теперішньою владою.

Наші політв’язні у справі вбивства Шеремета - Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко - також зустрічали свята і дні народження, як свої власні, так і своїх рідних, за ґратами. Тому ми всі добре розуміємо, як особливо важлива підтримка в такі дні.

Тож, завтра ми збираємося о 19 годині на вулиці Банковій, щоб вкотре нагадати владі про незаконно звинувачених та засуджених нею патріотів, тим самим ще раз висловивши свою підтримку Сергію, Юлі, Андрію, Яні та іншим політв’язням Зеленського", - анонсували напередодні на фейсбук сторінці Free Dr Kuzmenko.

Акція на підтримку Стерненка та інших незаконно звинувачених і засуджених патріотів відбувається у Києві 09
Фото: Олег Богачук

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Акція на підтримку Стерненка та інших незаконно звинувачених і засуджених патріотів відбувається у Києві 10
Фото: Олег Богачук
Акція на підтримку Стерненка та інших незаконно звинувачених і засуджених патріотів відбувається у Києві 11
Фото: Олег Богачук
Акція на підтримку Стерненка та інших незаконно звинувачених і засуджених патріотів відбувається у Києві 12
Фото: Олег Богачук
Акція на підтримку Стерненка та інших незаконно звинувачених і засуджених патріотів відбувається у Києві 13
Фото: Олег Богачук

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Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.

Топ коментарі

  • Evgeny N
    "Виходь, сцикуне, побалакаємо" - це п'ять!
    Поряд гарно б вписалося ще "Слуга, виходь! Народ прийшов"
  • Nikolai Chizhevsky
    Акція на підтримку Стерненка та інших "незаконно звинувачених і засуджених патріотів" відбувається у Києві - Цензор.НЕТ 546
  • vitalmod
    Ой лол, земрази разпереживались... прям как за брусчатку на Майдане.
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