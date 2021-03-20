Кабмін перегляне транспортні обмеження у "червоній" зоні

Кабінет Міністрів перегляне обмеження щодо роботи громадського транспорту в "червоній" карантинній зоні.

Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні 20 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Комісія ТЕБ та НС прийняла рішення доручити Мінінфраструктури разом з Міністерством охорони здоров'я та іншими зацікавленими органами опрацювати питання функціонування транспорту в регіонах, де встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки", - повідомили в Кабміні.

Зазначимо, що в "червоній" зоні карантину заборонено здійснення регулярних та нерегулярних транспортних перевезень, крім транзитних перевезень. Водночас можна перевозити пасажирів у легкових автомобілях (не більше 5 осіб), службовому або орендованим автотранспортом, спеціальними залізничними рейсами.

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Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я 19 березня оновило розподіл території України на карантинні зони. У "червоній" зоні виявився Київ.

Державна комісія з питань ТЕБ та НС вирішила відкласти впровадження жорсткого карантину в Києві та Одесі з 20 на 23 березня.

"Укрзалізниця" оголосила, що не обмежуватиме рух поїздів через Київ і Львів, незважаючи на введення карантину в містах.