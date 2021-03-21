Porsche Cayenne і понад 700 тис. грн зарплати, - Венедіктова подала декларацію за 2020 рік

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в 2020 році задекларувала автомобіль Porsche Cayenne і понад 700 тисяч заробітної плати, яку вона отримала на нинішній посаді.

Про це свідчать дані, оприлюднені в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом у власності Венедіктової автомобіль Porsche Cayenne вартістю 867,3 тис. грн, який вона придбала в 2014 році. При цьому її чоловік користується автомобілем Honda CR-V 2016 випуску, куплений його батьком у 2020 році.

Також Венедіктова задекларувала 753,2 тис. грн зарплати на посаді генпрокурора, ще 130,9 тис. грн - від роботи в Державному бюро розслідувань, 25,7 тис. грн - як депутатка Верховної Ради і 32,6 тис. грн від надання майна в оренду. Крім того, в розпорядженні є 40 тис. дол. і 620 тис. грн готівки, а на банківських рахунках - 5100 євро і 10 495 тис. грн.

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Генпрокурорка задекларувала паркомісце, нежитлове приміщення цокольного поверху в Харкові. Згідно з декларацією, її діти володіють земельною ділянкою площею 1500 квадратних метрів і житловим будинком площею 387 квадратних метрів, розташованих у Харківській області. При цьому чоловік Венедіктової Денис Колесников орендує житловий будинок площею 147,8 квадратних метрів, а також земельну ділянку 1500 квадратних метрів на Київщині.

Нагадаємо, Верховна Рада 17 березня 2020 року призначила виконуючу обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірину Венедіктову генеральним прокурором України.