Терористи РФ далі готуються до загострення ситуації на Донбасі, - правозахисники

Станом на 20 березня окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО продовжують підготовку до можливих бойових дій проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Східної правозахисної групи.

Так, за даними джерел правозахисників:

- На полігонах далі відбуваються навчання з підрозділами т.зв. "Народної Міліції" НВФ "ЛНР" і "ДНР". Зараз наголос вони роблять на підготовку танкістів, артилеристів і фахівців зв'язку;

- У нічний час доби в період з 1.00 до 3.00 в селищі Фащівка (ОРЛО) проходила колона військової техніки (гуркіт був на все селище);

- Інформаційна робота окупаційних адміністрацій РФ в ОРДЛО з місцевими жителями дуже посилилася. Навіть у школах вчителі розповідають дітям про майбутню "військову агресію" України і необхідність захищати Донбас;

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- Мобілізація в містах ОРДЛО триває, чоловіче населення приходить до військкоматів, багато хто виїжджає в РФ, щоб не йти у військкомати за повістками;

- В Антрациті, Ровеньках, Свердловську, Красному Лучі казаки почали оновлювати свої формування.

При цьому правозахисників дивує, що окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО не згортають проєкти з відновлення інфраструктури, розпочато погашення боргів по заробітній платі перед робітниками, практично завершено процес передачі підприємств ВТС новим "інвесторам", не обмежено виїзд чоловічого населення з ОРДЛО в РФ.

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