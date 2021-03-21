Затриманому під ОП пред'явлено звинувачення в хуліганстві. Якщо протестувальники вважали його поліцейським провокатором, навіщо з бійкою вимагали випустити? - Геращенко. ВIДЕО

Громадянина, який бив скло у дверях Офісу президента, вже вчора затримали співробітники поліції. Йому пред'явлено звинувачення в хуліганстві. Докази його вандалізму і хуліганства зафіксовано на відео.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що один із соратників назвав затриманого поліцейським провокатором.

"Друг Стерненка Роман Ратушний заявив, що Стафійчук був "мирним учасником акції" біля ОП. Також він запевняє, що учасники акції біля Офісу президента не планували бити вікна будівлі, а зробили це поліцеські провокатори", - цитує він заяву друга Стерненка.

"Якщо це справді так, і поліцейські затримали поліцейського провокатора, а не звичайного вандала - хулігана, то я не розумію, чому вчора до відділення поліції прийшов натовп громадян, які з бійкою вимагали випустити затриманого? Для чого випустити? Щоб звести з ним рахунки, як із особою, яка своїми провокаційними діями спотворила "мирний" характер простесту?", - підкреслює Геращенко.

"Чи для того, щоб він уникнув відповідальності за свої умисні хуліганські дії? Особисто я вважаю, що правильна відповідь - друга. Провокатори, за спинами яких стоять політикани, не хочуть відповідати за свої вчинки", - підсумував Геращенко.

Зі свого боку "Рух опору капітуляції" оприлюднив у соцмережі Фейсбук відео, на якому зафіксовано протистояння між активістами і поліцейськими під Печерським відділком поліції, куди доставили затриманого за хуліганські дії під ОПУ.