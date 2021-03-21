В Україні за добу від COVID-19 померли 166 осіб, зафіксовано 11 145 випадків зараження, госпіталізовано понад 4,8 тис осіб
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11 145 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 585 дітей і 199 медпрацівників.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Також за минулу добу⤵️
▪️ госпіталізовано - 4838 осіб;
▪️ летальних випадків - 166;
▪️ одужали - 3877 осіб;
▪️ здійснено тестувань за добу - 68 776 (зокрема методом ПЛР - 35240, методом ІФА - 6443, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 27093).
За весь час пандемії в Україні⤵️
🔺 захворіли - 1546363 особи;
🔺 одужали - 1 257 849 осіб;
🔺 летальних випадків - 29 941;
🔺 проведено ПЛР-тестів - 7659777.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.