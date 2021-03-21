Посол РФ у США вилетів до Москви на консультації щодо заяви Байдена про Путіна-вбивцю

Посол РФ у Вашингтоні Анатолій Антонов вилетів із нью-йоркського аеропорту імені Джона Кеннеді в Москву для консультацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення, розміщене на офіційній сторінці посольства РФ у США в соцмережі Фейсбук.

"Російський посол Анатолій Антонов направляється в Москву на консультації", - підкреслили в російському посольстві.

Антонов прибуде в Москву в неділю, де проведе консультації на тему нинішнього стану російсько-американських відносин.

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Нагадаємо, російська сторона викликала Антонова після того, як президент США Джо Байден зробив низку резонансних заяв про Росію і її керівництво. Зокрема, Байден уточнив, що вважає Путіна "вбивцею".

У Кремлі такі заяви назвали "дуже поганими висловлюваннями".

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