Новини

За вчора в Україні зробили менше 4 тис. щеплень проти коронавірусу, загалом - 108 310, - МОЗ

2 19153
За вчора в Україні зробили менше 4 тис. щеплень проти коронавірусу, загалом - 108 310, - МОЗ
3968 осіб щеплено від COVID-19 в Україні за минулу добу 20 березня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Щеплені отримали першу дозу препарату Oxford-AstraZeneca індійського виробництва.

Від початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено від коронавірусу 108 310 осіб, один із них отримав 2 дози препарату, решта - по одній.

Найбільшу кількість щеплень за минулу добу було зроблено в Київській області (550), Києві (270), Херсонській і Черкаській областях - по 250.

Зазначимо, що за добу 19 березня 11 628 осіб були щеплені проти COVID-19 в Україні.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 166 осіб, зафіксовано 11 145 випадків зараження, госпіталізовано понад 4,8 тис осіб

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    За вчера в Украине сделали менее 4 тыс. прививок от коронавируса, всего - 108 310, - Минздрав - Цензор.НЕТ 965
  • Viktor Zotov
    Это прекрасная новость для тех, кто пишет о Степанове, как о мудром мега менеджере, делающем всё невозможное
  • Александр Иовица 4c66a33e
    Такими темпами для завершення вакцинації в Укоаїні знадобиться років так з 15. Правда, ЗЕ?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини