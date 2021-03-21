Новини

З кінця літа не буде необхідності вводити нові локдауни в Європі і США, - глава BioNTech

6 91728
З кінця літа не буде необхідності вводити нові локдауни в Європі і США, - глава BioNTech
Один із керівників компанії BioNTech Угур Шахін вважає, що до кінця літа в багатьох країнах Європи і в США більше не буде потрібно вводити локдаун.

Про це він заявив у коментарі Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У багатьох країнах Європи і в США ми, ймовірно, до кінця літа будемо в ситуації, коли більше не потрібен буде локдаун", - заявив Шахін, розробник однієї з найуспішніших вакцин проти коронавірусу.

При цьому він зазначив, що людство зможе відновити контроль над ситуацією приблизно через рік.

Вірус нікуди не зникне, однак масова вакцинація дозволить зробити ситуацію керованішою, зазначив Шахін. Тоді місцеві спалахи і мутації "цілком ймовірно, не посіють жах".

Читайте також: За вчора в Україні зробили менше 4 тис. щеплень проти коронавірусу, загалом - 108 310, - МОЗ

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Эдуард Силенко
    Так як я говорив. Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, злочинний соціальний експеримент провели в світовому масштабі, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...
  • Владислав Носковский
    Шкода, що це не про нас... Зате у стєпанова куртка класна, є чим пишатись перед іноземними представниками)))
  • Владислав Носковский
    С конца лета не будет необходимости вводить новые локдауны в Европе и США, - глава BioNTech - Цензор.НЕТ 6899
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини