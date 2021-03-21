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Причина хуліганства під будівлею ОПУ - відсутність авторитету у влади. Офіс боїться відповідати за свої дії і бездіяльність - Бутусов

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Причина хуліганства під будівлею ОПУ - відсутність авторитету у влади. Офіс боїться відповідати за свої дії і бездіяльність - Бутусов
Фото: Олег Богачук
Розбиті вікна в будівлі Офісу президента України замінять, а от справжня причина хуліганства - відсутність авторитету у влади, так і залишається невирішеною.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіс Єрмака зганьбити не складно. Ніхто не вийде на його підтримку з доброї волі. Офіс не став мобілізуючим центром країни, не створив цінностей, які суспільство захотіло б захищати. Офіс боїться відповідати перед демонстрантами за свої дії і бездіяльність, це центр занесення кеша і "позвоночного" права у декількох кабінетах. Це правда. Але правда і в тому, що будівля на Банковій належить народу України. Це народ буде платити за розбиті вікна і спалені таблички", - підкреслює Бутусов.

"І тому бити вікна є сенс тільки якщо мета - зайти в будівлю і викинути звідти зрадників і корупціонерів. А бити вікна за відсутності чиновників у будівлі і за відсутності поліції - це хуліганство. Але вікна вставлять і відмиють, а причину хуліганства - відсутність авторитету у влади, судів, відсутність волі що-небудь змінити, не усунуто. І це куди небезпечніше для країни", - додав він.

Крім цього Бутусов наголошує, що розмальовані і розбиті вікна мають потворний вигляд, але саме такий вигляд має насправді сама влада, яка уникає відповідальності за вирішення складних державних проблем і женеться за легковажним піаром і оплесками.

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Топ коментарі

  • Ned Stark
    Уже заплатили наперед...

    В бюджеті 2021 на президента і його офіс виділено 1,27 млрд. гривень! Це на 40% більше, ніж у 2020!
  • саша паламарчук
    Різні у нас були президенти: "Леонід хитрий", "Леонід червоний", "Віктор помаранчевий", "Віктор в законі", "Петро криголам". А цей... цей "дурко-перший" сподіваюся, що останній.

    Причина хулиганства под зданием ОПУ - отсутствие авторитета у власти. Офис боится отвечать за свои действия и бездействие - Бутусов - Цензор.НЕТ 3190
  • Amber
    У партії «Європейська солідарність» відповіли заступнику глави Міністерства внутрішніх справ України Антонові Геращенку на слова про причетність лідера політсили Петра Порошенка до сутичок під Офісом президента, де мітингували прибічники активіста Сергія Стерненка.

    «Пандемія коронавірусу не означає, що параною не слід лікувати..
    . Наявність параної не означає, що за поширення брехні не треба вибачатися.
    Сподіваємося, у пана Геращенка вистачить волі та совісті спростувати дезінформацію», - ідеться в повідомленні партії у Facebook від 20 березня.
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