Правоохоронці проводять слідчі дії біля будівлі Офісу президента, - ЗМІ
Учасники акції розмалювали будівлю ОП фарбою, залишили на ній нецензурні написи, а також пошкодили вхідні двері. Про це "Суспільному" повідомили представники поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Однак вони відмовилися розкривати будь-які деталі щодо подальших дій із розслідування подій на Банковій. Зараз біля будівлі Офісу президента не ведуться роботи з прибирання території.
Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій відбулася 20 березня, в день народження Сергія Стерненко, що перебуває в СІЗО Одеси. Учасники розбили скло одним із дверей будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.
Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну особу затримали.