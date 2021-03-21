Правоохоронці проводять слідчі дії біля будівлі Офісу президента, - ЗМІ

Вранці 21 березня правоохоронці проводять слідчі дії біля будівлі Офісу президента, де напередодні 20 березня відбулася акція на підтримку засудженого Сергія Стерненка.

Учасники акції розмалювали будівлю ОП фарбою, залишили на ній нецензурні написи, а також пошкодили вхідні двері. Про це "Суспільному" повідомили представники поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Однак вони відмовилися розкривати будь-які деталі щодо подальших дій із розслідування подій на Банковій. Зараз біля будівлі Офісу президента не ведуться роботи з прибирання території.

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Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій відбулася 20 березня, в день народження Сергія Стерненко, що перебуває в СІЗО Одеси. Учасники розбили скло одним із дверей будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну особу затримали.