Попереду велика робота. Необхідно проаналізувати відносини зі США і визначитися, - викликаний до Москви посол РФ Антонов
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив "РИА Новости".
За його словами, в Росії планують проаналізувати стан російсько-американських відносин. Антонов зазначив, що російська сторона зацікавлена в розвитку російсько-американських відносин "тією ж мірою, що й американські колеги".
"Попереду велика робота. Необхідно проаналізувати той стан російсько-американських відносин, в якому ми опинилися. Неодноразово російська сторона підкреслювала, що ми зацікавлені в розвитку російсько-американських відносин тією ж мірою, що й наші американські колеги. Треба зараз просто визначитися", - сказав він.
Нагадаємо, російська сторона викликала Антонова після того, як президент США Джо Байден зробив низку резонансних заяв про Росію і її керівництво. Зокрема, Байден уточнив, що вважає Путіна "вбивцею".
У Кремлі такі заяви назвали "дуже поганими висловлюваннями".