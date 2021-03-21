Епідзонування України: Київська область перейшла в "червону" зону, в "помаранчевій" - 12 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 21 березня складна епідеміологічна ситуація фіксується в Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Чернівецькій і Київській областях, а також у місті Київ.