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Епідзонування України: Київська область перейшла в "червону" зону, в "помаранчевій" - 12 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

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Епідзонування України: Київська область перейшла в "червону" зону, в "помаранчевій" - 12 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 21 березня складна епідеміологічна ситуація фіксується в Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Чернівецькій і Київській областях, а також у місті Київ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Так, у "червону" зону до Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської та Чернівецької областей додалася ще й Київська.

У "помаранчевій" зоні карантину опинилися 12 областей: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська.

Читайте також: Епідзонування України: Одеська область перейшла в "червону" зону, в "помаранчевій" - 11 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Решта регіонів України - у "жовтій" зоні.

Епідзонування України: Київська область перейшла в червону зону, в помаранчевій - 12 областей, - МОЗ 01

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Топ коментарі

  • Богдан Розновець 11562727
    ....накручувати БУДУТЬ до-поки НЕ вкрадуть СвЗемлю - а Ми їм до ......це НЕ " слуги.." - це ЗЛОЧИННА сіоністська БАНДА злодійського племені = ВКРАСТИ СвЗемлю України Знищити Українську націю Ліквідувати Україну ( часом прав С.Хмара )
  • вау
    Выходит по 32 человека в день каждая бригада а в ампуле 10 доз , то есть 3 ампулы...
    Кто знает сколько человек в мобильной бригаде по имунизации ????
    Епідзонування України: Київська область перейшла в "червону" зону, в "помаранчевій" - 12 областей, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4061
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    Эпидзонирование

    тільки в мене ці дві літери у цьому слові плутаються весь час?
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