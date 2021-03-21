Епідзонування України: Київська область перейшла в "червону" зону, в "помаранчевій" - 12 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 21 березня складна епідеміологічна ситуація фіксується в Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Чернівецькій і Київській областях, а також у місті Київ.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Так, у "червону" зону до Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської та Чернівецької областей додалася ще й Київська.
У "помаранчевій" зоні карантину опинилися 12 областей: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська.
Решта регіонів України - у "жовтій" зоні.