Пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються приблизно в 2 млн грн, - ОПУ (оновлено)

За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються приблизно у два мільйони гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

"Напередодні всі поверхи були наповнені димом. Якщо не почати змивати фарбу впродовж 72 годин, вона в'їсться у граніт, і тоді розмір збитків буде зовсім іншим", - підкреслюють в ОПУ.

Пресслужба Зеленського також нагадує, що перші два поверхи будівлі були побудовані наприкінці XIX ст., а інші добудовані на початку ХХ ст.

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"У мітингу взяли участь до тисячі осіб. Під час заходу найрадикальніші його учасники застосували фаєри, димові шашки, петарди, вибухові пакети, феєрверки, аерозольну фарбу для графіті в балончиках. Також учасники акції розбили скло у вхідних дверях одного з під'їздів і вікно на першому поверсі будівлі. Фасад першого поверху розмальований фарбою, що завдало значної шкоди зовнішньому вигляду споруди", - підкреслює пресслужба Офісу президента.

Крім того, наголошується, що унаслідок запуску феєрверків постраждали двері і внутрішнє оздоблення тамбура одного з під'їздів. Також сталося займання горища. Було зафіксовано окремі осередки загоряння на першому поверсі і пожежу в кабінеті на другому поверсі. Всі поверхи були наповнені димом.

Як повідомлялося, напередодні ввечері на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.