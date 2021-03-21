Відсьогодні Київська область посилила карантинні обмеження. ПЕРЕЛІК
Про введення додаткових обмежень раніше повідомив на брифінгу голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з оновленими обмеженням, з 21 березня буде заборонено перевозити пасажирів у громадському транспорті із завантаженістю понад 50% місць для сидіння. Впроваджуються також вимоги до проведення релігійних заходів. Так, заборонено проведення богослужінь, якщо не можна забезпечити не менше 10 квадратних метрів на одну людину.
У період посиленого карантину на території області забороняється:
- прийом відвідувачів у кафе і ресторанах, окрім доставки і на винос;
- робота ТРЦ і дитячих розважальних закладів. Продуктові магазини, аптеки, зоомагазини і квіткові магазини продовжать працювати з обмеженням не більше 1 покупця на 20 квадратних метрів приміщення;
- робота непродовольчих магазинів, крім доставки і на винос;
- робота закладів культури, басейнів і проведення масових заходів, крім матчів командних ігрових видів спорту (без глядачів);
- робота непродовольчих ринків та ярмарків.
Після завершення канікул учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно. Дитячі садки і початкові школи продовжать працювати.