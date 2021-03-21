Затримано чоловіка, який скоїв розпусні дії стосовно дівчинки на дитячому майданчику в Києві, - прокуратура

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який здійснював розпусні дії стосовно неповнолітньої дівчинки у Святошинському районі Києва.

Так, у суботу, 20 березня, на спецлінію "102" зателефонував місцевий житель, який повідомив, що на дитячому майданчику по вул. Червонозаводській невідомий чоловік демонструє свій статевий орган дівчинці, яка гойдається на гойдалці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Підкреслюється, що зловмисника було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився житель столиці, 1988 р.н., уродженець Республіки Узбекистан. Зараз затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 156 КК України і вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

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