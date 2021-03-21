"Вимагаючи справедливості, не можна робити це нецивілізованими методами", - Кличко про вчорашні протести під ОП
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на своїй своїй сторінці в соціальній мережі "фейсбук", коментуючи вчорашню акцію протесту на вулиці Банковій в Києві, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі! Щодо вчорашніх подій біля Офісу президента. Можна по-різному ставитися до Володимира Зеленського і до Сергія Стерненка. До політиків і до активістів. Справа - у принципах і повазі, перш за все, до демократичних інститутів влади. Так, демократія - це справедливість у дотриманні прав кожного громадянина. Але це - і відповідальність кожного громадянина, дотримання ним законів і правопорядку. Тому, вимагаючи справедливості, не можна робити це нецивілізованими методами. І показувати Україну не надто європейською державою. А ми заплатили велику ціну за те, щоб бути демократичною частиною Європи", - зазначив Кличко.
Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій відбулася 20 березня, в день народження Сергія Стерненко, що перебуває в СІЗО Одеси. Учасники розбили скло одним із дверей будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.
Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну особу затримали.
Водночас, начальник Управління державної охорони Сергій Рудь заявив, що мета правоохоронців - не допустити провокацій на Банковій - була досягнута.