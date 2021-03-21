У Києві оголошено штормове попередження. Очікуються пориви сильного вітру, - КМДА

У Києві найближчу годину очікуються сильні пориви вітру. Вітряна погода збережеться до закінчення доби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Киян попереджають, що в столиці очікуються пориви вітру до 18 метрів за секунду. У місті оголошено жовтий рівень небезпеки.

КМДА порадила жителям Києва під час сильного вітру дотримуватися наступних рекомендацій:

щільно закрити всі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

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якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

в разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У разі падіння дерев або травмування людей внаслідок негоди киян закликають звертатися в рятувальні служби.