У Києві оголошено штормове попередження. Очікуються пориви сильного вітру, - КМДА
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Киян попереджають, що в столиці очікуються пориви вітру до 18 метрів за секунду. У місті оголошено жовтий рівень небезпеки.
КМДА порадила жителям Києва під час сильного вітру дотримуватися наступних рекомендацій:
щільно закрити всі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
в разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
У разі падіння дерев або травмування людей внаслідок негоди киян закликають звертатися в рятувальні служби.