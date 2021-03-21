"Ви покриваєте зло, а тепер із себе святенників вдаєте", - нардепка "Голосу" Устінова про ініціювання фракцією "СН" позачергового засідання Ради щодо протестів під ОП

В Україні сьогодні безліч серйозних проблем і невирішених питань, важливіших, ніж розбиті шибки в ОП, щодо яких дійсно варто було б ініціювати позачергове засідання Верховної Ради.

Про це нардепка України Олександра Устінова (фракція "Голос") заявила на своїй сторінці у фейсбуці, коментуючи ініціативу фракції "Слуга народу" про проведення позачергового засідання з участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом президента України, передає Цензор.НЕТ.

"Тут "слуги народу" ініціюють засідання щодо вчорашніх подій під ОП. Пропоную, і сама підпишу перше, якщо в комплексі з ТСК щодо злитої справи Татарова, заступника керівника офісу ЦІЛОГО президента, заступника офісу, який відмазував "Беркут", що вбивав людей, і, як виявилося, ще й вимазаний у корупції. А тепер його відмазали Зеленський із Венедіктовою. Шановні народні депутати, ви покриваєте зло, а тепер із себе вдаєте святенників. Сорі, так не буває", - написала Устінова.

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Вона також запропонувала зібрати позачергове засідання парламенту щодо ситуації з COVID-19 в Україні, оскільки українців це питання сьогодні цікавить набагато більше.

"Якщо "слуги" хочуть збирати позачергове (засідання Верховної Ради. - Ред.) щодо розбитого скла, то пропоную також зібрати щодо десятків тисяч померлих від коронавірусу, яких убила ваша влада і ваш міністр, у яких немає кисню в лікарнях і вакцинації. Повірте, це людям зараз набагато важливіше. Але ж ні, щодо шибок легше, там же можна себе рішуче проявити, коли боїшся за Степанова рот відкрити, бо з ОП "рознарядки" не було", - підсумувала Устінова.

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Як повідомлялося, напередодні ввечері на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. Зрештою фракція "Слуга народу" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання в найкоротші терміни з участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом президента України.