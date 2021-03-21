Поліція Київщини ліквідувала "реабілітаційний центр", де незаконно утримували людей

Українські правоохоронці викрили нелегальний реабілітаційний центр, куди поміщали "осіб із нарко- та алкозалежністю", яких примусово утримували і "лікували" за гроші, отримані від їхніх родичів. Замість медичної терапії "пацієнти" фактично опинялися в умовах позбавлення волі і зазнавали тортур.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"20 березня 2021 року в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місті Ірпінь біля однієї з багатоповерхівок троє невідомих зв'язали чоловіка і силоміць заштовхали в автомобіль, після чого зникли в невідомому напрямку. Поліцейські відділу поліції №2 (м.Ірпінь) Бучанського районного управління поліції провели низку оперативно-розшукових заходів і встановили місце перебування автомобіля, яким викрадачі повезли потерпілого. За цією адресою розташований один із "реабілітаційних центрів", що в селі Петропавлівська Борщагівка", - сказано в повідомленні, оприлюдненому в неділю.

Правоохоронці встановили, що в так званому реабілітаційному центрі незаконно перебували з невідомих причин кілька десятків людей, більшість із яких не страждає ні алкогольною, ні наркозалежністю.

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"Цих людей утримували в суворих умовах, із металевими гратами на вікнах. Виходити на вулицю їм категорично заборонялося. Утримуваних у "центрі" піддавали тортурам", - підкреслюють правоохоронці.

Вони уточнюють, що так званий "центр" не має жодної дозвільної документації на ведення будь-якої медичної практики.

Правоохоронці встановили, що до скоєння цього злочину причетні шестеро осіб. П'ятьох із них затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затримані укладали договори з родичами наркозалежних, "отримували значні кошти за їхню реабілітацію, а насправді лікування не проводили, а піддавали людей тортурам".

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"Наразі правоохоронці розшукують шостого фігуранта події і встановлюють інших осіб, причетних до скоєння цього правопорушення. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін", - додають у поліції.

Повідомляється, що наразі вирішується питання про оголошення підозри затриманим із подальшим обранням їм запобіжного заходу.

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