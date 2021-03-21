"Готували перформанс, але биття вікон, димові шашки - цього в планах не було", - організатор акції біля ОП Філімонов

Організатори вчорашньої акції протесту під Офісом президента в Києві стверджують, що биття вікон і використання димових шашок у планах не було, і називають акцію "мирною".

Про це в коментарі hromadske розповів лідер руху "Гонор" і організатор акції на підтримку Сергія Стерненка Сергій Філімонов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, президент Володимир Зеленський не реагував на попередні протести, зокрема на акцію 27 лютого, в якій взяли участь кілька тисяч людей. Остання акція отримала назву "Якщо не чуєш, побачиш".

"Готувався перформанс, але биття вікон, димові шашки - цього в планах не було. А втім, я не бачу потреби стримувати людей, бо президент думає, що це якийсь міфічний Порошенко, якісь ігри, міфічні "соросята". Це була перша така демонстративна акція, щоб президент почав звертати увагу. Він має бачити, що це справжній гнів народу, і якщо він не буде реагувати, це дуже погано закінчиться", - зазначив Філімонов.

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Також він додав, що вважає акцію біля ОП мирною, оскільки ніхто не постраждав, крім людей біля Печерського відділку поліції, де утримували одного затриманого учасника. Крім того, Філімонов розповів, що салют, який запускали учасники, будівлю не пошкодив, а фарбу ставили на сходах для всіх охочих.

Також Філімонов зазначив, що не підтримує, але й не засуджує дії затриманого Владислава Сорда, якого підозрюють у хуліганстві, зокрема в розбиванні скла.

"Розбите вікно - це набагато менше шкоди, аніж для людини, яка незаконно сидить у в’язниці, або від міністра, який переслідує активістів. Але цього хлопця зупиняли, це видно на відео. Ніхто не заходив всередину будівлі", - зазначив організатор.

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Як повідомлялося, напередодні ввечері на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. Зрештою фракція "Слуга народу" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання в найкоротші терміни з участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом президента України.

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