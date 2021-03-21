"Настане день, коли рясним дощем "змиє" російських окупантів із Криму", - Чубаров
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
"21 березня 2021 року відзначається шановане у багатьох народів свято – Наврез (Невруз, Новруз) Байрам - День весняного рівнодення. Воно асоціюється із початком нового року, оновленням природи й початком нового життя. Особливого значення збереження давніх народних традицій, зміцнення міжкультурних взаємин набуває у час окупації Російською Федерацією Криму, що триває вже сім років поспіль, а також у часи гонінь, утисків, яких зазнають кримські татари й етнічні українці в анексованому РФ Криму через свою непокору агресору та через те, що продовжують відстоювати територіальну цілісність України, включно з Кримом", - написав Чубаров.
Він продовжив: "І ми віримо, що, як щороку все навкруги оновлюється та оживає і приходить на землю весна, провісником якої для багатьох народів є Наврез (Невруз Новруз) Байрам, так само й настане день, коли рясним дощем "змиє" російських окупантів із Криму, а на території півострова запанує мир, спокій, по-весняному надія і впевненість у завтрашньому дні".
"Від імені Меджлісу кримськотатарського народу і себе особисто хочу сердечно привітати всіх, хто святкує це весняне свято - Наврез (Невруз Новруз) Байрам! Бажаю всім вам міцного здоров'я, миру і стабільності, процвітання, сімейного благополуччя, успіхів та здійснення бажань", - резюмував Чубаров.