Новини

З цього року всі операції із пересадки печінки чи нирок робитимуть в Україні, - Степанов

3 79840
З цього року всі операції із пересадки печінки чи нирок робитимуть в Україні, - Степанов
Щорічно 5000 осіб в Україні потребують трансплантації органів. Упродовж 2021 року жодного українця, який потребує пересадки печінки чи нирки, не буде відправлено за кордон - всі ці операції робитимуть в Україні.

Про це заявив у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Я розумію страхи людей, але вони відразу зникають, якщо пересадки органу потребує близька людина. Я хочу, щоб українці повірили: трансплантація - це не про торгівлю органами, а про життя. Ми маємо позбутися комплексу неповноцінності, перестати казати, що "у нас це неможливо". Адже в нашій країні найкращі лікарі, і ми виписуємо законодавство так ретельно, щоб ніхто й думки не міг допустити про бізнес на органах", - підкреслив він.

За даними міністра, за минулий рік прийнято і внесено зміни до 30 нормативних актів і законів, які врегулюють сферу трасплантації.

Читайте також: Кабмін підтримав постанову МОЗ про трансплантацію, - Степанов

"Команда Міністерства охорони здоров'я України постійно докладає зусиль, щоб збільшити фінансування трансплантаційного напрямку, щоб українські лікарі переймали найкращий світовий досвід. Цього року ми вдвічі збільшимо кількість трансплантацій, проведених в Україні. Упродовж 2021 року жодного українця, який потребує пересадки печінки чи нирки, не буде відправлено за кордон - всі ці операції будуть відбуватися в Україні", - впевнений Степанов.

З цього року всі операції із пересадки печінки чи нирок робитимуть в Україні, - Степанов 01

Читайте також: За 3 роки Україна може запустити власну повноцінну систему трансплантології, - Степанов

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Продай нирку- заплати за доставку газу.
  • Игорь Камов
    За прошлый год уволилось 70 тыс врачей, а Степанов все чешет о своих героических достижениях.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    встречное предложение - а пусть все госчиновники-судьи-прокуроры-депутаны-министры и их семьи (на которых переписано майно) лечатся исключительно в Украине ...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини