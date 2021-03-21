В Іркутській області РФ організатор ночі вуличної астрономії розповів про заборону спостерігати за зірками на вимогу ФСБ

Жителям Усть-Куту Іркутської області Російської Федерації на вимогу Федеральної служби безпеки (ФСБ) заборонили спостерігати за зірками в межах Всесвітньої ночі тротуарної астрономії.

Про це повідомляє "Сибір. МБХ медіа" з посиланням на одного з організаторів акції, главу правозахисної організації "Центр громадянського сприяння" Олексія Тупіцина, передає Цензор.НЕТ.

"Нам погодили спочатку, а потім глава міста сказав мені, що із ФСБ заборонили погоджувати, оскільки на заході може бути роздача матеріалів. Наш "Центр громадянського сприяння" - це правозахисна організація, ми зареєстровані вже вісім років", - пояснив Тупіцин.

Всесвітня ніч тротуарної астрономії регулярно відбувається у багатьох містах світу - волонтери встановлюють на вулицях телескопи, в які може подивитися будь-хто.

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За даними Нової газети, Іркутський планетарій та Іркутське регіональне астрономічне товариство планували організувати спостереження за зоряним небом 21 березня в 14 населених пунктах Іркутської області. В Усть-Куті, де немає громадського телескопа, "Центр громадянського сприяння" планував на відведеному майданчику встановити два власні телескопи, повідомляє "Сибір.Реалії". Як уточнює видання, заявку було подано за п'ять днів на стандартному бланку, до неї також було додано копії дозволів на акцію з інших міст.

Тупіцин планує написати звернення до обласного Управління ФСБ, щоб уточнити причини скасування заходу. "Чого ви боїтеся? Мультфільм "Незнайка на Місяці" такий, навіть не Орвелл уже", - наводить його коментар "Сибір.Реалії".