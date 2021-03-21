За добу 1581 людину госпіталізовано з COVID-19, скоро ліжка, лікарі та реанімації закінчаться, а владу найбільше турбують розмальовані стіни на Банковій, - Істребін. ІНФОГРАФІКА

Рівень госпіталізацій в Україні на 1 мільйон жителів досяг 1016 пацієнтів. У жодній країні Європи не було такого. Треба терміново запроваджувати повний карантин.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав київський активіст Євген Істребін, передає Цензор.НЕТ.

"За останню добу на 1581 виросли госпіталізації. На вчорашній ранок на госпіталізацію з підозрою і підтвердженим діагнозом "коронавірус" було 37698 пацієнтів, а на сьогоднішній ранок - 39279. Майже 40 тисяч осіб. У реанімаціях зараз перебувають 2646 (+66). На ШВЛ - 1123 (+51 за два дні). Вдумайтеся в ці цифри. Це страшні цифри. Середній темп заповнення ліжко-місць за добу за останні 7 днів становив 888 пацієнтів, майже 900 пацієнтів щодоби заповнюють нові лікарні", - зазначив він.

Істребін наводить цифри щодо госпіталізації в регіонах і звертає увагу, що в Києві за один день зайняли 215 ліжок, "крім тих, що були зайняті", загалом - 4083 госпіталізовані.

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"Це одна лікарня середнього розміру. У "червоній" Житомирській та Чернівецькій областях сьогодні оновили рекорд госпіталізацій. І це на третьому тижні "червоної" зони. Рівень госпіталізацій у країні на 1 млн жителів досяг 1016 пацієнтів. Таке було тільки в Болгарії. У жодній країні Європи не було такого високого рівня. Болгарія заплатила величезну ціну, там смертність злетіла на +125%", - підкреслює активіст.

На його думку, вже немає сенсу аналізувати якісь окремі області, адже зростання відбувається скрізь, хоч і з різними темпами.

"Карантин треба запроваджувати на території всієї країни. Немає іншого способу зупинити зростання рівня госпіталізацій. Ми просто летимо зі швидкістю звуку до катастрофи. Тільки карантин на території всієї країни, з максимальними обмеженнями. Окремо хочу відразу відповісти прихильникам гібридного карантину. Я не проти "зелених" зон, але за однієї умови: якщо "зелена" зона готова забезпечити контроль всіх громадян, які в'їжджають до неї. Якщо контролю не буде, буде "червона" зона, але на тиждень пізніше. Знаєте, від чого мені найбільше страшно? Це від президента, Кабміну, Офісу президента і взагалі від центральної влади. Вони взагалі самоусунулися, їх не хвилює, що за 1 добу 1581 люлдина потрапило до лікарень. Вони цього в упор не хочуть помічати. ​​їх найбільше турбують розмальовані стіни на Банковій. А на те, що майже 1600 людей тільки за 1 день опинилися у лікарнях, їм наплювати. Їх настільки турбують графіті, що вони скликають позачергове засідання ВР, а те, що вже 40 тис. у лікарнях і скоро ліжка, лікарі та реанімації закінчаться, їх не турбує. Рівень цинізму і неадекватності просто зашкалює. Таке враження, що вони це роблять навмисно", - розмірковує Істребін.

Він упевнений, що жителі України це все бачать: "Якщо ваше злодійство, судові "рішалки" більшість громадян не помічає. Те все пекло і жахіття, яке твориться через епідемію, люди передусім бачать. Схаменіться, поки не пізно, поки в країні не настала повна катастрофа. Треба терміново запроваджувати повний карантин".

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