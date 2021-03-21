Найманці РФ на Донбасі все частіше глушать безпілотники спостерігачів ОБСЄ, - українська сторона СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців, про що йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 20 березня №65/2021.

Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Зазначається, що патрулі СММ ОБСЄ продовжують фіксувати військову техніку окупантів у районі безпеки.

"Поблизу населеного пункту Жовте, неподалік Луганська, було зафіксовано броньовану розвідувально-дозорну машину БРДМ-1. Мандат СММ передбачає вільний і безпечний доступ на території всієї України. Однак збройні формування РФ часто перешкоджають СММ ОБСЄ. На блокпосту збройних формувань на околиці Донецька 2 представники збройних формувань затримали рух патруля СММ на 35 хвилин", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Ворог від початку доби двічі відкривав вогонь із гранатометів по позиціях ОС у районі Водяного, - пресцентр

Останнім часом ворог частіше глушить безпілотники спостерігачів ОБСЄ. "Майже щодня СММ фіксує цей факт у своїх щоденних звітах, що свідчить про спробу збройних формувань РФ дискредитувати роботу СММ і перешкодити фіксації порушень Мінських домовленостей на тимчасово окупованих територіях. 19 березня, пролітаючи над районами Старомихайлівки, що за 15 км на захід від Донецька, здійснюючи 4 окремі польоти, БПЛА СММ малого радіусу дії щоразу зазнавав впливу перешкод сигналу. Того ж дня, пролітаючи над районами поблизу населеного пункту Молодіжне на тимчасово окупованих територіях Луганської області, БПЛА СММ малого радіусу дії також зазнав впливу перешкод сигналу внаслідок глушіння. А неподалік населеного пункту Весела Гора під час роботи БПЛА малого радіусу дії спостерігачі чули 30 пострілів зі стрілецької зброї в напрямку БПЛА. Команда СММ змушена була завчасно припинити роботу та, приземливши БПЛА, залишила цей район", - повідомили в СЦКК.

Там зазначили, що "наведені факти свідчать про те, що представники незаконних збройних формувань Російської Федерації продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості".

"Наголошуємо, підрозділи Збройних сил України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей про припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань", - зауважується у повідомленні.

Дивіться також: Вчора від кулі снайпера в районі селища Шуми загинув військовослужбовець Кирило Биковський. ФОТО