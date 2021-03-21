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Затриманому після акції під ОП Сорду вручили підозру, але без адвоката

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Затриманому після акції під ОП Сорду вручили підозру, але без адвоката
Письменникові, ветерану і засновнику видавництва "Будинок химер" Владу Сорду, якого поліція затримала після акції на підтримку активіста Сергія Стерненка біля Офісу президента, ймовірно, оберуть запобіжний захід 22 березня.

Про це в коментарі Суспільному повідомив адвокат Сорда Дмитро Мазурок, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Сорда затримали о 21:35 20 березня і, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, упродовж доби, тобто до 21:35 21 березня, йому мали вручити підозру. Дізнатися про те, чи отримав її затриманий, захиснику вдалося лише під вечір, оскільки слідчий був не на зв'язку.

"Я весь день чекав на виклик слідчого. Від журналістів, від колег я дізнався, що поліція повідомила про вручення підозри, і зараз питання розглядається судом. На жаль, слідчий був цілий день не на зв’язку. Тільки під вечір вдалося з ним зідзвонитися", - розповів адвокат.

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Копію підозри слідчий пообіцяв надіслати захисту Сорда згодом. Проте Мазурок зауважив, що вона була вручена без його присутності, що є порушенням закону. Також захисник повідомив, що справу Сорда, найімовірніше, розглянуть у другій половині дня 22 березня або вранці 23 березня у Печерському районному суді Києва. Ветерану інкримінують "хуліганство з використанням зброї". Захист клопотатиме про поміщення його під домашній арешт.

"Ми вважаємо, що домашнього арешту буде більше, ніж достатньо. Про жодне тримання під вартою не може бути й мови. Є підозра на те, що він щось зробив. Ми подивимось на докази, які є", - розповів адвокат.

Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій відбулася 20 березня, у день народження Сергія Стерненка, який перебуває у СІЗО Одеси. Учасники розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну особу затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу у 93-й ОМБр "Холодний Яр".

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Топ коментарі

  • Bogdan_
    Задержанному после акции под ОП Сорду вручили подозрение, но без адвоката - Цензор.НЕТ 4491
  • Павло ШОвте
    Задержанному после акции под ОП Сорду вручили подозрение, но без адвоката - Цензор.НЕТ 1240
  • olele
    Сліди маленьких котячих лапок
    На сніжній ковдрі полів Донбасу.
    Від куль сильніший лиш натиск часу -
    Проходить присмак, минає запах
    І слабне пам'ять. Та не у всьому;
    Котячі лапки - це там, де вдома.
    І що ж насправді там гідне жалю?
    Ці терикони, що тхнули падлом?
    Селян місцевих брудні «оскали»?
    Дороги з вирвами до шпиталю?
    Я цим гидую. Набив оскому.
    Котячі лапки - це там, де вдома.
    Тут ходжу поміж мерців беззубих,
    Стискаю мовчки руків'я зброї.
    Кого ж тут родить і чим тут поїть
    Земля й колгоспи, заводи й клуби?
    Яскравий спогад. Свинцева втома.
    Котячі лапки - це там, де вдома.
    Гачок під пальцем, хай стане тихо,
    Бо кожен постріл - мені муркує.
    Війна ж триває, війна ж існує,
    Таке людинне стихійне лихо…
    То мій до щему єдиний спогад:
    Котячі лапки - це там, де вдома.

    Влад СОРД
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