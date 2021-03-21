Термін подачі документів для отримання статусу безробітного продовжено до 30 днів, - директорка Держцентру зайнятості Жовтяк

Експерти з Центру зайнятості нагадали про нововведення щодо отримання виплат із безробіття через карантин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

Директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк розповіла, що термін подачі документів продовжено.

"Багато безробітних, які впродовж останнього року зверталися за допомогою, протягом 10 днів мали прийти та подати документи. Звичайно, це незручно і людям, і співробітникам служби. Тому зміна терміну подачі до 30 днів дозволить знизити емоційні навантаження, пов’язані з виконанням вимог законодавства", - сказала вона.

Читайте також: Від початку карантину в Україні безробітним уже виплатили 15,8 млрд грн, - Петрашко

Начальниця управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інна Бондіні розповіла про умови отримання статусу безробітного.

"Раніше статус безробітного надавався на 8 день, відповідно виплати щодо безробіття назначалися також на 8 день, за умови, якщо люди всі ці 7 днів шукали підходящу роботу, якщо підходящої роботи немає, то надавався статус. На період карантину в день звернення особи їй надається статус і призначається допомога з безробіття, але це лише на період карантину. Однак це не означає, що особа перестає шукати роботу. І якщо вам пропонують підходящу роботу, відповідно до ст. 46, а ви двічі від неї відмовляєтеся, то в такому разі особа втрачає право на реєстрацію в центрі зайнятості", - сказала вона.