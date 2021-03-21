Країнам ЄС пропонували купити неіснуючі вакцини проти COVID-19 на 14 млрд євро, - Європейське бюро з боротьби із шахрайством

Злочинці намагалися продати неіснуючі вакцини проти коронавірусу країнам ЄС на 14 мільярдів євро.

Про це повідомляє Європейське бюро з боротьби із шахрайством (OLAF), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фінське видання Yle.

Генеральний директор OLAF Віллі Ітяля розповів виданню, що повідомлення про спроби шахрайства також надійшли в бюро, зокрема, з Фінляндії.

Він не може коментувати, звідки такі пропозиції надходили. Розслідуванням справи у Фінляндії займаються правоохоронні органи.

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Однак Ітяля зазначає, що винні в таких махінаціях переважно пов'язані з організованою злочинністю і діють із третіх країн. За його словами, OLAF вийшло на шахрайство після того, як кілька країн ЄС, які отримали такі пропозиції, зв'язалися із Європейською комісією.

"Ми вивчили пропозиції і з'ясували, що за ними стоять злочинці. Пропозиції складено добре, вони видаються цілком реалістичними. Йдеться про організовану злочинність. Тобто надходять пропозиції, але цих вакцин насправді не існує", - пояснює Ітяля.