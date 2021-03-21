В Офісі президента сподіваються, що збільшення кількості обстрілів на Донбасі не вплине на переговорний процес, - Мендель

Переговорний процес щодо глобального і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі не має критично постраждати через збільшення кількості обстрілів.

Про це заявила в ефірі телеканалу "Дім" прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що кількість обстрілів (на Донбасі. - Ред.) збільшилася. На це є низка і політичних, і економічних причин. Загалом на переговорний процес щодо глобального і всеосяжного режиму припинення вогню, ми сподіваємося, це критично впливати не буде. Можливості для подальшого збереження перемир'я, безумовно, є. І ми їх будемо використовувати. Адже прохання про мир ми чуємо найчастіше, коли відвідуємо Донбас", - зазначила вона.

На думку прессекретарки президента, "сильний не той, хто може воювати", а той, "хто може зупинити жахи війни", "тому Україна вибирає форму діалогу".

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"За даними ОБСЄ, за п'ять тижнів до початку перемир'я (до 27 липня) було зафіксовано понад 18 тис. порушень режиму припинення вогню, а за сім тижнів після - всього понад тисячу. Виходить, переговори дають результат. І йдеться про переговори на міжнародному рівні - в Тристоронній контактній групі та у "нормандському форматі". Діалог - це шлях до закінчення військових дій. І найважливіший союзник у досягненні миру - це народ. Так вважає президент Володимир Зеленський, так думаю я", - резюмувала Мендель.