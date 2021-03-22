Клінінгові компанії готові відмити граніт на Банковій за 12 тис. грн і відновити двері за 30 тис. грн, а не за 2 млн, як сказали в ОП. ФОТО
Про це повідомив в Facebook журналіст В'ячеслав Лакомкін, передає Цензор.НЕТ.
Він списався з клінінговими компаніями, запитавши про усунення пошкоджень, завданих учасниками акції біля будівлі Офісу Президента 20 березня.
"Подзвонив я в клінінгову компанію і вони готові відмити граніт за 12 тис. гривень. За один робочий день! Двері реставрують повністю за 30 тис. гривень. Разом - 42 тис. гривень! Нехай навіть 50 тис.", - написав Лакомкін.
Він нагадав, що Офіс Президента називає суму в 2 млн грн, зазначаючи при цьому, що через 72 години фарба в'їсться в граніт і відмити її буде значно важче.
Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій відбулася 20 березня, у день народження Сергія Стерненка, який перебуває у СІЗО Одеси. Учасники розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.
Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну особу затримали. Виявилося, щозатриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу у 93-й ОМБр "Холодний Яр".
В Офісі Президента заявили, що за попередніми експертними оцінками, усунення пошкоджень будівлі Офісу Президента оцінюється приблизно в 2 мільйони гривень.