Учасники акції під ОП планували пошкодити будівлю і провокувати поліцію, тому було ухвалено рішення не вплутуватися в бійку, - Шевченко

"Завдяки витримці, досвіду і мудрості керівництва МВС та Національної поліції України вдалося досягти ефективного результату" у випадку з акцією на підтримку Сергія Стерненка під Офісом Президента 20 березня.

Начальник департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко в Facebook прокоментував "хуліганські витівки біля ОПУ ввечері 20 березня", інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що за всіх президентів України доступ на вулицю Банкову був закритий. "Її завжди охороняли як зеницю ока. Пригадую часи, коли проста телевізійна зйомка там була неможлива. Відкривши Банкову для вільного доступу усіх пішоходів і протестуючих, чинний Президент ніби як показав, що йому немає чого боятися, а з іншого додав клопотів Управленню держохорони і МВС", - зазначив Шевченко.

Ефективність дій правоохоронців визначається "суто результатом", який досягається "не тільки наявними силами, спецзасобами, зброєю, оперативними даними, але і інтелектом керівників сил правопорядку".

"Унікальний і, на жаль, трагічний досвід Майдану = Революції Гідності, боротьби з російською агресією, активна співпраця з європейськими партнерами всі постмайданні роки виробили у керівництва МВС і Нацполіції чіткі, законні, цивілізовані алгоритми дій на масових акціях. Їхня парадигма проста - спочатку думаємо, потім діємо", - повідомив начальник департаменту комунікацій МВС.

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За його словами, аналіз публічної і оперативної інформації 20 березня показав, учасники акції не планують захоплювати будівлю, але, швидше за все, завдадуть їй шкоди. "Тому був вибір: дозволити їм бешкетувати або припиняти правопорушення поліцейськими заходами примусу, в тому числі фізичною силою", - повідомив Шевченко.

"Оперативні відомості свідчили: правопорушники, організатори акції, її відкриті і тіньові натхненики хочуть і прагнуть сутичок з силами правопорядку. Їх у районі ОПУ було достатньо (кілька тисяч), щоб припинити будь який безлад. У такому разі неминуче були би потерпілі як серед поліції(гвардії) так і серед учасників акції. Більшість з них все таки протестували мирно, за що їм велика подяка. Перша і єдина спроба висування групи поліцейських до центрального входу ОПУ з метою припинити наругу (пошкодження шляхом підпалу) над державними символами - масивною мідною табличкою "Президент України" із гербом показало: правопорушники активно протидіють, кидають у поліцію піротехніку, вибухові пакети, готові до бійки і прагнуть її. Провокують поліцію на застосування сили. Із подальшим неодмінним звивнуваченням МВС у кровопролитті. Було прийнято мудре рішення - відсунути посилену групу поліцейських на відстань, не в‘язуватися у бійку і дати таки правопорушникам вчинити заплановане. Аби були очевидні їхні наміри і цілі", - пише начальник департаменту комунікацій МВС.

Він констатує, що "таким чином правопорушники безперешкодно здійснили хуліганство, задокументували самі себе кілька разів, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності", а головне - "відштовхнули від себе чималу кількість потенційних прихильників".

"Звісно така зухвала вандальна шкода нанесена фасаду історичної споруди на Банковій не могла у страшному сні наснитися жодному з Президентів, які тут коли небудь працювали. Але це мінімальна допустима шкода порівняно з потенційною, яку вони хотіли спровокувати. Отже завдяки витримці, досвіду і мудрості керівництва МВС і Національної поліції України вдалося досягти ефективного результату притаманного для європейськоі правоохоронної традиції", - резюмує Шевченко, підкреслюючи, що тактика дій європейських правоохоронних органів "набагато жорсткіша".

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У постскриптумі він погоджується, що "життєво необхідна" "якісна судова реформа".

Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій відбулася 20 березня, у день народження Сергія Стерненка, який перебуває у СІЗО Одеси. Учасники розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну особу затримали. Виявилося, щозатриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу у 93-й ОМБр "Холодний Яр".

В Офісі Президента заявили, що за попередніми експертними оцінками, усунення пошкоджень будівлі Офісу Президента оцінюється приблизно в 2 мільйони гривень.

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