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Євросоюз поки не готовий ділитися вакцинами проти COVID-19 з іншими країнами, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

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Євросоюз поки не готовий ділитися вакцинами проти COVID-19 з іншими країнами, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн
Євросоюз не має наміру ділитися вакцинами від коронавірусу з іншими країнами, поки не досягне "кращої ситуації з її виробництвом" для власних потреб.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW, про це заявила голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю виданню німецької медіагрупи Funke, фрагменти якого оприлюднено в неділю, 21 березня.

"Є певний тиск на країни-члени з тим, щоб вони отримали вакцину для самих себе", - пояснила фон дер Ляєн. За словами керівниці Єврокомісії, хоча ЄС і має "додатковий механізм", згідно з яким співтовариство буде поставляти вакцини від коронавірусу в інші країни, проте цього поки не відбудеться через брак вакцин для самого ЄС.

У той же час вона вказала на міжнародну ініціативу COVAX, яка має на меті справедливого розподілу вакцини серед всіх країн, перш за все бідних. За словами фон дер Ляєн, в рамках цього механізму 52 бідні країни вже отримали 30 000 000 доз вакцини. Керівниця Єврокомісії зазначила, що вона задоволена тим, що цей механізм діє.

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Як повідомлялося, також в інтерв'ю виданню німецькій медіагрупі Funke керівниця Єврокомісії застерегла компанії AstraZeneca про можливість введення заборони на експорт з ЄС виробленої на європейських потужностях компанії вакцини в разі подальших зривів контрактів на поставку.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    «однако этого пока не произойдет из-за нехватки вакцин для самого ЕС»

    Коронавирус проверит на вшивость всех лидеров в мире.
    Раньше на вшивость проверяли лидеров войны. Черчиль , Де Голь , Тетчер и т д
    Но лидеры выродились - и появились во власти Саркози , Шрёдеры, Меркель , Обама, Зе
    Думаю общество , после карантина, будет внимательнее относиться к выбору
  • DEDALiu
    Конечно не закидают. Особенно,если преступные власти,(как у нас сосиалистические),всеми силами,саботажем (!),мешают вакцинации своего народа!
  • товарищ Маузер 2
    в Вы думали что нас закидают европейской вакциной? понятное дело что сначала думают о своём народе, а потом о чужом, в отличие от совковых (теперь российских) руководителей...
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