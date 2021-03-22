Євросоюз поки не готовий ділитися вакцинами проти COVID-19 з іншими країнами, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Євросоюз не має наміру ділитися вакцинами від коронавірусу з іншими країнами, поки не досягне "кращої ситуації з її виробництвом" для власних потреб.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW, про це заявила голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю виданню німецької медіагрупи Funke, фрагменти якого оприлюднено в неділю, 21 березня.

"Є певний тиск на країни-члени з тим, щоб вони отримали вакцину для самих себе", - пояснила фон дер Ляєн. За словами керівниці Єврокомісії, хоча ЄС і має "додатковий механізм", згідно з яким співтовариство буде поставляти вакцини від коронавірусу в інші країни, проте цього поки не відбудеться через брак вакцин для самого ЄС.

У той же час вона вказала на міжнародну ініціативу COVAX, яка має на меті справедливого розподілу вакцини серед всіх країн, перш за все бідних. За словами фон дер Ляєн, в рамках цього механізму 52 бідні країни вже отримали 30 000 000 доз вакцини. Керівниця Єврокомісії зазначила, що вона задоволена тим, що цей механізм діє.

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Як повідомлялося, також в інтерв'ю виданню німецькій медіагрупі Funke керівниця Єврокомісії застерегла компанії AstraZeneca про можливість введення заборони на експорт з ЄС виробленої на європейських потужностях компанії вакцини в разі подальших зривів контрактів на поставку.