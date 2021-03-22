Завершення будівництва "Північного потоку-2" посилить агресію з боку РФ, - Шмигаль

Завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2" не в інтересах Європи, оскільки посилить агресію з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю німецькому діловому виданню Handelsblatt, яке буде опубліковано в понеділок, 22 березня.

За словами Шмигаля, "якщо "Північний потік - 2" буде введений в експлуатацію, Росія стане отримувати більш високі прибутки, завдяки яким зможе серед іншого фінансувати свої агресивні дії в Україні".

"Це не може збігатися з інтересами ЄС", - вважає глава українського кабінету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" - це політичний проєкт, який спочатку не мав комерційної доцільності, - Шмигаль

Раніше, 19 березня, Денис Шмигаль взяв участь у Німецько-українському економічному форумі в Берліні, де у вітальному слові говорив про "особливе партнерство" з Німеччиною. При цьому ні сам український прем'єр, ні інші представники України на форумі не зачіпали теми будівництва "Північного потоку - 2", головного подразника в німецько-українських відносинах.

Кожна структура, що бере участь в проєкті "Північний потік - 2", повинна негайно припинити діяльність або ж готуватися потрапити під американські санкції, заявив 18 березня голова Держдепартаменту США Ентоні Блінкен.

За словами Блінкена, Держдепартамент перевіряє відомості про компанії, задіяних в реалізації проєкту. "Nord Stream 2" - поганий проєкт для Німеччини, України та наших союзників, і партнерів у Центральній та Східній Європі", - сказав політик.

Газопровід "Північний потік - 2" повинен поставляти російський газ безпосередньо в Європу по дну Балтійського моря. Загальна потужність двох ниток трубопроводу становить 55 млрд кубометрів газу в рік. На сьогодні будівництво закінчено більш ніж на 90 відсотків.