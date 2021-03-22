Новини

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб

5 8308
В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб
7 893 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 413 дітей і 161 медпрацівник.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Степанов уточнив, що за минулу добу

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб 01госпіталізовано – 3 026 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб 01летальних випадків – 157;

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб 01одужало – 2 993 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб 01здійснено тестувань за добу – 34 129 (зокрема методом ПЛР – 21 611, методом ІФА – 4 418, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 100).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Облаштування додаткових ліжок для інфікованих коронавірусом почалося у лікарнях Львова

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб 05

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб 06захворіло – 1 554 256 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб 06одужало – 1 260 842 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб 06летальних випадків – 30 098;

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб 06проведено ПЛР-тестувань – 7 681 388.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та  Вінницькій (513) областях.

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 
ТОП-новини
всі новини