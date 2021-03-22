Євросоюзу абсолютно не потрібна російська вакцина "Спутник V", - єврокомісар Бретон
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Євросоюзу не потрібна російська вакцина від коронавірусу "Спутник V". ЄС зможе добитися імунітету на всьому континенті до 14 липня, використовуючи наявне європейське виробництво.
Про це Reuters заявив європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Європейську комісію раніше критикували за повільне впровадження вакцини.
"Нам абсолютно не потрібен "Спутник V", - сказав Бретон.
Він додав, що у Євросоюзу "явно є можливість" доставити від 300 до 350 мільйонів доз до кінця червня.
"Тому на 14-липня у нас є можливість досягти загальноконтинентального імунітету. Дози є, тепер люди повинні прийняти вакцинацію, і у нас є матеріально-технічне забезпечення", - сказав Бретон.