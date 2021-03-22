Вчора в Україні вакцинували проти коронавірусу лише 2 715 осіб, загалом - 111 025, - МОЗ

За минулу добу, 21 березня, в Україні вакцинували проти коронавірусу 2 715 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними МОЗ, всі щеплені вчора отримали першу дозу препарату Oxford-AstraZeneca індійського виробництва.

З початку кампанії з вакцинації в Україні щеплені проти коронавірусу 111 025 осіб. Зазначається, що 1 людина отримала дві дози вакцини, інші по одній.

Лідером за кількістю вакцинованих за останню добу є Донецька область (770 щеплень), Житомирська (310 вакцинованих за добу), Київська (270), Луганська (210) і Дніпропетровська (190) області.

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У свою чергу в Києві, а також у Львівській, Хмельницькій та Кіровоградській областях за добу не зробили жодного щеплення

Зазначимо, що за 20 березня 2021 року 3968 осіб були щеплені від COVID-19 в Україні, в той час як за добу 19 березня щеплення отримали 11 628 осіб.