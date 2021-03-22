У світі зафіксували вже понад 123,8 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,7 млн, одужали 99,7 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 22 березня у світі зареєстрували 426 143 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померла за добу - 5 961 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 123 877 740 випадків інфікування, з них 426 143 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померла вже 2 727 921 особа, з них 5 961 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 99,7 млн ​​осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія і Велика Британія.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 5-ту.