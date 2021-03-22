Метро на Троєщину можна запустити до 2024 року, - Мінфін
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "ДОМ" повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава.
"Раніше головною перешкодою для будівництва моста на Троєщину була відсутність моста, Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Зараз будівництво основної частини моста вже майже закінчено. Тепер міська влада має можливість починати будувати лівобережні та правобережні підходи цього мосту", — сказав Кава.
Він зазначив, що в конструкції моста вже побудовані три станції метро:
- "Суднобудівна" на Рибальському півострові;
- станція "Труханів острів" на однойменному острові;
- станція "Затока Десенка".
Перша пускова ділянка передбачає ще одну станцію на лівому березі — станцію "Райдужна". І ще дві станції на правому березі:
- станція "Подільська" з пересадкою на чинну станцію Тараса Шевченка;
- станцію "Глибочицька" або за другим варіантом "Татарська" з пересадкою на станцію метро "Лук'янівська".
Олександр Кава підкреслив, що як заступник міністра фінансів готовий допомогти київській владі залучити фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку, "ми вже попередньо вели переговори з заступниками Віталія Кличка".
"Якщо міська влада спрацює, Мінфін їй допоможе в цьому. Думаю, що до 2024 року є всі шанси запустити першу пускову ділянку... Зараз це не фантастика, якщо міська влада дійсно буде докладати зусилля", — резюмував заступник міністра.