Скеровано до суду обвинувальний акт щодо гендиректора підприємства, який привласнив товар на 25 млн грн, - Нацполіція
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Обвинувальний акт слідчі Нацполіції направили в суд. Фігуранту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.
"Керівник суб’єкта господарської діяльності продавав скраплений вуглеводневий газ, який, згідно з умовами договору, прийняв на зберігання від підприємства з іноземними інвестиціями. Під час досудового розслідування встановлено, що генеральний директор уклав договір з підприємством з іноземними інвестиціями щодо зберігання скрапленого вуглеводневого газу. Утім упродовж 2017-2018 років посадовець привласнював та продавав товар, переданий на зберігання, третім особам. Своїми діями зловмисник завдав іноземним інвесторам матеріальної шкоди на суму понад 25 мільйонів гривень", - підкреслюють правоохоронці.
Зазначається, що задокументували факт злочинної діяльності слідчі управління розслідування корупційних злочинів ГСУ Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Оперативне супроводження здійснювали працівники Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, слідчі Національної поліції України завершили. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді до дванадцяти років позбавлення волі.